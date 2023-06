Le date ufficiali del campionato di Serie A 2023/2024: si parte il 20 agosto 2023 e si finisce il 26 maggio 2024

La nuova stagione è alle porte: meno di due mesi e inizierà il campionato di Serie A 2023/2024. Sono state comunicate le date ufficiali della prossima stagione. Si parte il 20 agosto 2023 (1^ giornata) e si finisce il 26 maggio 2024 (38^ giornata). Per quanto riguarda il periodo delle feste, si giocherà il 23 dicembre (sabato), il 30 dicembre (sabato) e il 6 gennaio (domenica). La finale di Coppa Italia invece, è in proramma per il 15 maggio 2024.