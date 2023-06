A meno di due mesi dal via della nuova stagione, è bene fare un recap della situazione sulle panchine di Serie A

Meno di due mesi, e il pallone tornerà a rotolare. Messa alle spalle la lunga stagione da poco terminata, è già tempo di programmare la prossima. Tutte le squadre si ritroveranno intorno alla seconda metà di luglio, chi con lo stesso organico, chi invece con una pelle totalmente rinnovata per via di un cambio in panchina. Analizzando, infatti, le 20 squadre che la prossima stagione si sfideranno in A, è bene notare come solo 4 di queste abbiano scelto di modificare la guida tecnica, a dispetto di quelle che erano le voci di mercato che hanno avvolto diversi club.

Chi ha cambiato

Al di là della sorprendente scelta di Spalletti di andare via dal Napoli, con il tecnico toscano che è stato sostituito da Rudy Garcia, solo in tre hanno cambiato. Innanzitutto il Frosinone, obbligato dalla scelta di Fabio Grosso di non proseguire il percorso in ciociaria; dopodiché, invece, anche Lecce e Verona. I salentini non hanno trovato l’accordo con Marco Baroni per un rinnovo, con l’allenatore che si è trasferito a Verona prendendo il posto di Zaffaroni, non confermato dopo aver ottenuto una salvezza molto risicata. Nei pugliesi, invece, è arrivato Roberto D’Aversa, tornato in panchina dopo l’esperienza di due stagioni fa alla Sampdoria.

Le conferme

Parlando di conferme, invece, sembra ormai certa la permanenza di Max Allegri alla Juventus, dopo che l’allenatore ha rifiutato due offerte plurimilionarie provenienti dall’Arabia Saudita, scegliendo per la continuità a Torino. Tra le altre neopromosse sono stati confermati a pieni voti Ranieri nel Cagliari e Gilardino nel Genoa, mentre l’altra squadra con dei dubbi è stata la Salernitana. Sembrava infatti che Paulo Sousa, dopo l’ottima stagione, potesse approdare ai rivali del Napoli, ma così non è stato; Iervolino, dopo alcuni giorni di riflessione, ha ritenuto poi che fosse giusto proseguire con il portoghese.