Oltre al sorteggio del calendario di Serie A 2023/2024, è stata resa nota anche la struttura della prima giornata

Oggi, mercoledì 5 luglio, è stata la giornata di “inaugurazione” della nuova Serie A. In mattinata, infatti, è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione, mentre nel pomeriggio è stata comunicata la struttura della prima giornata, oltre che gli orari delle prime tre. Per quanto riguarda queste ultime, essendo programmate per agosto e inizio settembre, la Lega ha disposto che tutte le partite di questi turni verranno giocati alle 18:30 e alle 20:45, eliminando così le partite pomeridiane a causa del caldo di fine estate. Allo stesso tempo, è stata comunicata anche la conformazione della giornata numero 1:

Sabato 19 agosto

18: 30 – 2 partite/ 20:45 – 2 partite

Domenica 20 agosto

18: 30 – 2 partite/ 20:45 – 2 partite

Lunedì 21 agosto

18: 30 – 1 partita/ 20:45 – 1 partita