È stato reso noto il calendario della Serie A 2023/2024: inizio in salita per il Torino, così come il finale di stagione

Ieriè andato in scena il sorteggio del calendario della Serie A 2023/2024, che prenderà avvio il weekend del 20 agosto. Le date ufficiali, ovviamente, sono ancora da definire, ma i computer ci hanno regalato la successione di partite che darà vita a quello che sarà uno tra i campionati italiani più equilibrati degli ultimi anni. Stessi computer che, per quanto riguarda le prime giornate, non si sono comportati in modo molto benevolo con il Torino, facendo sì che le gare più abbordabili venissero inserite in mezzo alla stagione.

Giornata 1-10: un inizio difficile

I ragazzi di Juric, dopo la prima sfida in Coppa Italia del 13 agosto, esordiranno in campionato contro il neopromosso Cagliari di Claudio Ranieri, in una sfida che può portare molte insidie a causa dei cambiamenti che verranno apportati ai sardi. Il bello – o brutto, che dir si voglia – viene però dopo. Dalla 2ª alla 10ª giornata, infatti, i granata dovranno affrontare 5 delle big del campionato. Subito dopo il Cagliari, infatti, Buongiorno e compagni dovranno visitare il Milan, mentre alla 5ª e alla 6ª giornata sono in programma le gare contro le romane. Dopo la sfida contro l’Hellas Verona, invece, il sorteggio ha fatto sì che venissero posizionate consecutivamente la sfida contro la Juventus allo Stadium e quella contro l’Inter. Un banco di prova davvero sanguinoso per Juric e i suoi, che dovranno sin da subito mostrare di che pasta sono fatti. Un sorteggio, inoltre, che non permette errori e ritardi di ambientamento.

Giornata 11-20: sfide alla portata

È, allora, dall’11ª giornata in poi che il Torino può cercare di racimolare più punti possibili. Tolte quasi tutte le big, infatti, in questo lasso di tempo i granata incontreranno squadre alla portata, a eccezione di Napoli e Atalanta. Un periodo che non deve, però, far cullare la squadra; più volte infatti nella scorsa stagione hanno dimostrato di sottovalutare diverse partite e perdere punti importanti, tali da creare un grosso rimorso a fine campionato.

Giornata 21- 30: una fase in cui fare più punti possibili

Quasi come in una sorta di specchio, la prima parte del girone di ritorno è molto simile alla fase finale di quello d’andata. I granata hanno molte partite abbordabili dinanzi a sé che, se affrontate con il piede giusto, possono regalare parecchie soddisfazioni alla società e a Juric stesso. L’obiettivo, dunque, è quello di fare più punti possibili contro squadre che, in quel momento, navigheranno nei bassi fondi della classifica, in modo da prepararsi psicologicamente nel modo migliore per il rush finale di stagione.

Giornata 31- 38: ancora diverse sfide impegnative

Un rush finale che, come già detto per l’inizio della stagione, mette il Toro davanti a sfide molto complicate. Come detto, un vero e proprio calendario a specchio, che può dimostrarsi un’arma a doppio taglio per la squadra granata. Da un lato, infatti, i ragazzi di Juric possono essere in lotta per qualcosa di importante e, dunque, gettare il cuore oltre l’ostacolo in ogni partita. Dall’altro, invece, avranno di fronte compagini molto probabilmente in lotta per obiettivi come scudetto o Champions League (Juventus, Inter, Milan e Atalanta), che non vorranno minimamente perdere punti. Insomma, la strada per il successo è lunga, ripida e piena di insidie. Juric, però, dovrà essere bravo a guidare la squadra e far sì che possa competere nelle migliori condizioni possibili.