Con la vittoria sul Sassuolo il Monza esclude i neroverdi dalla corsa all’ottavo posto: il calendario di chi può ancora lottare

Il Monza espugna il Mapei Stadium nel recupero ed esclude aritmeticamente gli uomini di Dionisi dalla lotta all’ottava posizione. Restano in corsa, oltre ai granata e al club di Berlusconi, Bologna e Fiorentina ma sulla carta anche l’Udinese, nonostante i sei punti di distanza dal Monza. I bianconeri, nonostante una distanza di 6 punti, sono in vantaggio sulla squadra di Palladino per gli scontri diretti: Beto e Udogie hanno deciso la gara di andata, mentre il ritorno è terminato in pareggio. Il pareggio tra il Torino e la Fiorentina non accontenta nessuna delle due, entrambe sono salite a quota 50 punti (al pari del Bologna) ma hanno perso due punti dal Monza.

Corsa all’ottavo posto: i calendari

I calendari di Torino, Monza e Bologna sono molto simile: tutte e quattro le squadre in queste ultime due giornate dovranno affrontare una squadra in corsa per la salvezza e una di alta classifica. Un ruolo di arbitro in questa corsa all’ottavo posto lo ha il Lecce, che giocherà prima contro il Monza e poi contro il Bologna. I lombardi se la dovranno poi vedere contro l’Atalanta mentre gli emiliani contro il Bologna. La Fiorentina dovrà invece giocare con una Roma in corsa per la Champions League e infine un Sassuolo che non ha ormai più niente da chiedere al campionato. Il Torino non dovrà sbagliare la trasferta in casa di uno Spezia impegnato nella lotta per non retrocedere, poi all’ultima giornata affronterà un’Inter che potrebbe non avere più obiettivi in campionato ed essere distratta dalla finale di Champions.

Dal Torino all’Udinese: il calendario a confronto

Ecco il calendario da qui a fine stagione delle squadre in corsa per l’ottavo posto in classifica. Con la lettera (C) saranno indicati gli impegni in casa, con la lettera (T) le gare in trasferta.

MONZA (52 pt ) – Lecce (C), Atalanta (T)

BOLOGNA (50 pt) – Napoli (C), Lecce (T)

TORINO (50 pt) – Spezia (T), Inter (C)

FIORENTINA (50 pt) – Roma (C), Sassuolo (T)

UDINESE (46 pt) – Salernitana (T), Juventus (C)