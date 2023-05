5 gol del Bologna in casa della Cremonese: felsinei che superano così il Torino, piazzandosi noni in classifica

Una partita a senso unico quella andata in scena nel pomeriggio allo Zini di Cremona. La Cremonese di Ballardini, alla disperata ricerca di punti salvezza, è sbattuta contro il Bologna, salutando ormai quasi aritmeticamente la Serie A. Cinque marcatori diversi e rossoblù che sono riusciti a portare a casa i tre punti senza grosse difficoltà, come dimostra il tabellino. Il primo gol l’ha segnato Arnautovic, tornato a segnare a 6 mesi dall’ultima volta. Dopodiché è stata la volta di Ferguson e Posch, con Orsolini che ha siglato il quarto e Sansone che ha poi chiuso le marcature per gli ospiti. Al 90′, invece, la rete della bandiera per la Cremo, segnata da Daniel Ciofani. Grosso salto in avanti per gli emiliani in ottica 8° posto. La squadra di Thiago Motta ha infatti sorpassato Fiorentina e Torino, piazzandosi 9ª a meno due punti dal Monza. Risultato che, inevitabilmente, richiede uno sforzo in più ai granata contro la Fiorentina.