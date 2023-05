Ciurria e Pessina rispondono a Berardi: la squadra di Palladino stacca Torino e Fiorentina, in attesa della sfida del Grande Torino

Un gol di Pessina in pieno recupero permette al Monza di battere in rimonta il Sassuolo e di volare all’ottavo posto in solitaria, in attesa dei match delle avversarie, Toro compreso. La squadra di Palladino va sotto 1-0, poi la vince con Ciurria e capitan Pessina. Secondo successo di fila dopo quello col Napoli: i brianzoli superano momentaneamente Torino e Fiorentina, alla vigilia di questa giornata appaiate proprio al Monza.