I viola avranno pochi giorni per preparare la partita in trasferta contro il Toro. I toscani prima penseranno alla Conference League

Dopo aver ottenuto una bella vittoria contro l’Hellas Verona, gli uomini di Ivan Juric hanno voltato pagina e iniziato a mettere nel mirino la partita contro la Fiorentina. Una sfida per i granata quella contro i toscani che non è mai stata facile e nella quale hanno sempre trovato del filo da torcere. Basti pensare che è stata proprio la squadra di Vincenzo Italiano a eliminare i granata dalla Coppa Italia, proprio a un passo dalle semifinali. Dunque domenica pomeriggio Buongiorno e compagni avranno sicuramente voglia di vendetta. Ma se il Toro ha già iniziato a pensare al match contro i viola, la Fiorentina non ha potuto fare altrettanto. I viola dovranno prima pensare al ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea, dopo aver perso all’andata 2-1 tra le mura amiche dello stadio Artemio Franchi. Una partita quella contro la squadra svizzera dove la posta in palio sarà molto, ma molto alta e che dunque alla Fiorentina richiederà un grosso dispendio di energie, sia mentali che fisiche. Almeno questo è quello che spera Juric, che sicuramente seguirà la partita per studiare attentamente i suoi prossimi avversari.

Fiorentina, bilancio della stagione positivo fino a qui: ecco perché il Toro dovrà fare attenzione

Ma al di là di come andrà il ritorno della semifinale di Conference League tra Basilea e Fiorentina, il Toro sa benissimo che affronterà una squadra molto ostica che sta vivendo una stagione sicuramente positiva. I toscani non a caso si trovano nelle zone alte della classifica, a pari punti con il Toro e il Monza, in finale di Coppa Italia e come già detto in semifinale di Conference League. Quest’anno i viola hanno dimostrato di avere diversi punti di forza importanti, come per esempio un ottimo ritmo di gioco, una linea difensiva molto brava e veloce nel recuperare il pallone e una buona dose di aggressività. Questi aspetti sono solo alcune delle note positive della squadra di Italiano. Squadra che ha grandi giocatori che il Toro conosce bene o perché hanno vestito la maglia granata, come Rolando Mandragora o Josip Brekalo (anche se non sta vivendo una stagione soddisfacente) o che erano obiettivi di mercato del Toro come Antonin Barak, giusto per fare un nome.