Giudice Sportivo / Torino punito con 3.000 euro di multa per i cori contro Commisso a inizio partita. Nessuno squalificato per lo Spezia

I cori contro Rocco Commisso partita dalla Maratona nei primi minuti di Torino-Fiorentina sono costati caro alla società granata, che è stata sanzionata a pagare un’ammenda di 3.000 euro dal Giudice Sportivo. “Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della dirigenza della squadra avversaria” si legge nel comunicato. Per quanto riguarda la partita contro lo Spezia, Ivan Juric non dovrà fare a meno di nessun calciatore per squalifica. Nessuno squalificato neppure nella squadra ligure.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 36a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Gagliardini (Inter), Orsolini (Bologna), Tressoldi (Sassuolo)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bandinelli e Parisi (Empoli), Caldirola (Monza), Daniliuc e Gyomber (Salernitana), Elmas (Napoli), Gunter (Sampdoria), Udogie (Udinese)