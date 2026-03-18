Ufficializzato l’esonero dell’allenatore della Cremonese Davide Nicola, il comunicato ufficiale dei grigiorossi a confermarlo

La Cremonese ha reso noto, con un comunicato ufficiale, di aver sollevato dal ruolo di allenatore Davide Nicola. Il tecnico grigiorosso ha visto la sua Cremonese perdere 4-1 nello scontro salvezza contro la Fiorentina scivolando al terz’ultimo posto in classifica. Di seguito il comunicato del club: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.