Sono stati designati gli arbitri della 30ª giornata del campionato di Serie A: per la partita di San Siro c’è Fourneau

Sono stati designati gli arbitri della 30ª giornata del campionato di Serie A. La partita di San Siro tra Milan e Torino sarà diretta da Fourneau: il fischietto della sezione di Roma sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Moro, oltre che dal quarto uomo Doveri. Al Var ci sarà l’arbitro Nasca assistito dall’arbitro Maresca. Ecco tutte le designazioni arbitrali.

Serie A: gli arbitri della 30ª giornata

CAGLIARI – NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30

Mariani

Bindoni-Tegoni

IV: Perri

Var: Marini

Avar: Serra

GENOA – UDINESE Venerdì 20/03 h. 20:45

Collu

Peretti-Biffi

IV: Turrini

Var: Aureliano

Avar: Pezzuto

PARMA – CREMONESE Sabato 21/03 h. 15:00

Fabbri

Cipressa-Yoshikawa

IV: Galipò

Var: Paterna

Avar: Di Bello

MILAN – TORINO Sabato 21/03 h. 18:00

Fourneau

M. Rossi-Moro

IV: Doveri

Var: Nasca

Avar: Maresca

JUVENTUS – SASSUOLO Sabato 21/03 h. 20:45

Marchetti

Costanzo-Bianchini

IV: Allegretta

Var: Abisso

Avar: Camplone

COMO – PISA h. 12:30

Pairetto

Mastrodonato-Fontemurato

IV: Mucera

Var: Meraviglia

Avar: Di Bello

ATALANTA – H. VERONA h. 15:00

Ayroldi

Bercigli-Fontani

IV: Crezzini

Var: Maggioni

Avar: La Penna

BOLOGNA – LAZIO h. 15:00

Feliciani

Berti-Laudato

IV: Zanotti

Var: Di Paolo

Avar: Giua

ROMA – LECCE h. 18:00

Sacchi

Baccini-Zingarelli

IV: Massimi

Var: Ghersini

Avar: Abisso

FIORENTINA – INTER h. 20:45

Colombo

Bahri-Dei Giudici

IV: Tremolada

Var: Maresca

Avar: Massa