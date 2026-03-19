Sono stati designati gli arbitri della 30ª giornata del campionato di Serie A: per la partita di San Siro c’è Fourneau
Sono stati designati gli arbitri della 30ª giornata del campionato di Serie A. La partita di San Siro tra Milan e Torino sarà diretta da Fourneau: il fischietto della sezione di Roma sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Moro, oltre che dal quarto uomo Doveri. Al Var ci sarà l’arbitro Nasca assistito dall’arbitro Maresca. Ecco tutte le designazioni arbitrali.
Serie A: gli arbitri della 30ª giornata
CAGLIARI – NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30
Mariani
Bindoni-Tegoni
IV: Perri
Var: Marini
Avar: Serra
GENOA – UDINESE Venerdì 20/03 h. 20:45
Collu
Peretti-Biffi
IV: Turrini
Var: Aureliano
Avar: Pezzuto
PARMA – CREMONESE Sabato 21/03 h. 15:00
Fabbri
Cipressa-Yoshikawa
IV: Galipò
Var: Paterna
Avar: Di Bello
MILAN – TORINO Sabato 21/03 h. 18:00
Fourneau
M. Rossi-Moro
IV: Doveri
Var: Nasca
Avar: Maresca
JUVENTUS – SASSUOLO Sabato 21/03 h. 20:45
Marchetti
Costanzo-Bianchini
IV: Allegretta
Var: Abisso
Avar: Camplone
COMO – PISA h. 12:30
Pairetto
Mastrodonato-Fontemurato
IV: Mucera
Var: Meraviglia
Avar: Di Bello
ATALANTA – H. VERONA h. 15:00
Ayroldi
Bercigli-Fontani
IV: Crezzini
Var: Maggioni
Avar: La Penna
BOLOGNA – LAZIO h. 15:00
Feliciani
Berti-Laudato
IV: Zanotti
Var: Di Paolo
Avar: Giua
ROMA – LECCE h. 18:00
Sacchi
Baccini-Zingarelli
IV: Massimi
Var: Ghersini
Avar: Abisso
FIORENTINA – INTER h. 20:45
Colombo
Bahri-Dei Giudici
IV: Tremolada
Var: Maresca
Avar: Massa