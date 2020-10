Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19: è in isolamento in Portogallo - Toro.it

La federazione portoghese ha comunicato che Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19: l’attaccante si trova ora in isolamento

La lista di calciatori che sono risultati positivi al Covid-19 è sempre più lunga e comprende anche Cristiano Ronaldo. La federazione portoghese ha ora comunicato che l’attaccante della Juventus è risultato positivo all’ultimo tampone, seppur sia completamente asintomatico. Il calciatore, che questa sera sarebbe dovuto scendere in campo contro la Svezia in Nations League, si trova ora in isolamento dai suoi compagni di squadra.