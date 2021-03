Il Crotone ha comunicato di aver esonerato il tecnico Giovanni Stroppa dopo un percorso di circa tre anni insieme

Era nell’aria da qualche tempo ed è arrivata l’ufficialità. Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Crotone. A comunicarlo, il club rossoblu tramite una nota ufficiale sui propri canali. La sconfitta rimediata contro il Cagliari è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, costando la panchina al tecnico lombardo. Diciotto sconfitte e soli dodici punti, insufficienti a permettere a Stroppa di proseguire il percorso cominciato quasi tre anni fa. Il Crotone sta ora cercando il profilo ideale per sostituirlo e risollevare la situazione classifica e sembrerebbe essere vicino a Serse Cosmi.

Crotone, il comunicato ufficiale della società

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in Serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera.”