Il presidente della Lega serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato del possibile rinvio di Lazio-Torino: “Juve-Napoli ha creato un precedente”

La Lega serie A ha aperto al possibile rinvio di Lazio-Torino. Il presidente Paolo Dal Pino è intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, spiegando come la volontà della Lega sia quella di far disputare la partita ma, se l’Asl non interromperà prima del dovuto l’isolamento domiciliare imposto ai calciatori del Torino, la partita sarà rinviata. “Lazio-Torino? Il nostro orientamento è sempre quello di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto. Abbiamo firmato un protocollo sanitario con il Governo per poter dare continuità al campionato, ma abbiamo bisogno da parte delle Asl di collaborazione costante, cosa che abbiamo sempre avuto” ha dichiarato il presidente della Lega serie A.

Dal Pino: “Per noi si deve giocare”

Dal Pino ha poi spiegato che il caso di Juventus-Napoli dello scorso ottobre ha fatto giurisprudenza: “Per noi la partita si deve giocare, ma se la Asl ha un atteggiamento estremamente duro e restrittivo, dobbiamo valutare sulla base di quella che purtroppo è stata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che su Juventus-Napoli ha creato un precedente di giurisprudenza”. Ora si attende dunque la decisione dell’Asl, che arriverà dopo l’esito dei tamponi a cui questa mattina si sono sottoposti i calciatori granata.