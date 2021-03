L’Asl ha vietato ai granata la trasferta ma Lazio-Torino è ancora in programma alle ore 18.30: ora tocca alla Lega decidere

L’unica certezza è che alle 18.30 all’Olimpico non si giocherà nessuna partita, resta da capire se il fatto che non si giochi sia dovuto a un rinvio disposto dalla Lega o se, invece, per il semplice fatto che sul prato dello stadio di Roma sarà presente una sola squadra: la Roma. Il rischio che si ripeta quanto accaduto a ottobre in Juventus-Napoli è concreto, così come è concreto che, almeno in prima battuta, venga assegnata la vittoria per 3-0 a tavolino ai biancocelesti con annesso punto di penalizzazione ai granata.

Lazio-Torino: l’Asl ha vietato la partenza ai granata

La Lega di serie A, infatti, al momento non ha ancora predisposto il rinvio di Lazio-Torino, nonostante l’Asl abbia vietato la partenza per Roma ai calciatori granata: tutti, anche coloro che sono risultati negativi al tampone, dovranno obbligatoriamente stare in isolamento domiciliare fino a mezzanotte. La Lega e il presidente Paolo Dal Pino lo sanno, ma il rischio che si arrivi alle 18.30 senza una comunicazione del rinvio è comunque concreto. Se la partita non dovesse essere spostata nelle prossime ore il Giudice sportivo non potrebbe che essere costretto, in un primo momento, ad assegnare la sconfitta a tavolino al Torino. La società granata poi presenterebbe inevitabilmente ricorso e, altrettanto inevitabilmente considerato quanto accaduto con Juventus-Napoli, lo vincerebbe. Lazio-Torino verrà comunque giocata in un’altra data e il mancato rinvio da parte della Lega di serie A risulterebbe solamente un’inutile ed evitabile perdita di tempo. La Lega dimostri immediatamente credibilità e buon senso.