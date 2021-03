La Lazio nel processo sportivo rischia sconfitte a tavolino, punti di penalizzazione e la classifica subirebbe delle variazioni: l’inchiesta di “Domani”

Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, che del caso tamponi si è occupato attraverso un’inchiesta dettagliata a firma di Pippo Russo, nell’istruttoria federale il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in merito al caso tamponi avrebbe negato qualsiasi tipo di responsabilità, dichiarando che: “In virtù delle dimensioni e complessità della società, io non posso seguire tutti i rami delle attività e funzioni aziendali. Mi sono occupato delle problematiche tamponi soltanto in situazioni eccezionali – ha aggiunto – perché i miei organi mi hanno investito per assumere una posizione ufficiale della SS Lazio”.

Le parole della dottoressa Lapucci

La procura della Figc ha sentito anche la dottoressa Cristina Lapucci della Synlab (laboratorio al quale si affida l’Uefa e che riscontrò la positività di alcuni giocatori della Lazio). Queste le sue parole: “In quest’ultimo caso con il presidente Lotito ho interloquito io. Il punto sul quale insisteva era che, sostanzialmente, tre dei pazienti positivi erano pazienti post-quarantena, guariti o negativizzati in una posizione di infezione tardiva. Lui sosteneva – ha proseguito la dottoressa – che i tesserati in parola non erano infettivi ma gli ho spiegato che il laboratorio non entra nel novero dell’infettività ma in quello della positività e in via cautelativa tutti i pazienti positivi li consideriamo infettivi”.

Cosa rischia la Lazio?

Il 16 marzo ci sarà il processo sportivo di primo grado nel quale il club capitolino cercherà di evitare la responsabilità diretta del club che comporterebbe sanzioni molto pesanti, ovvero diversi punti di penalizzazione e sconfitte a tavolino. Questo porterebbe a una rivoluzione della classifica di Serie A. Qualche settimana fa, sempre per il caso tamponi sorto intorno alla Lazio, erano stati deferiti il presidente Claudio Lotito e i due medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Roda.