Dopo la conferenza stampa di Inzaghi, per una partita che non ci sarà, arriva l’elenco dei convocati della Lazio

Ieri Simone Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa prepartita per una partita che in realtà non ci sarà. Ora la Lazio ha diramato l’elenco dei convocati: 23 calciatori che questa sera si presenteranno allo stadio Olimpico, come da regolamento, nel caso in cui la Lega di serie A non dovesse rinviare la partita prima delle 18.30.

Convocati Lazio-Torino: le scelte di Inzaghi

Ecco i 23 calciatori convocati da Simone Inzaghi per questa sera:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.