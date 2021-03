Il presidente della Figc Gravina ha parlato della gara in programma oggi tra Lazio-Torino, match che non si giocherà

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di un evento di solidarietà con l’ospedale Spallanzani, è intervenuto parlando del match in programma oggi alle 18:30 tra Lazio e Torino. Partita che non si disputerà perché l’Asl di Torino ha bloccato la partenza della squadra granata alla volta di Roma ma, per il momento, il match non è stato neanche rinviato. A riguardo il numero 1 della Figc ha dichiarato: “Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl. La Lega dovrà fare una riflessione molto approfondita pensando al calendario, visto che è particolarmente intasato”.

Gravina: “Se la decisione dell’Asl non fosse rispettata si rischierebbero sanzioni penali”

Il presidente della Figc Gravina ha poi aggiunto: “Da questa situazione ne usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva. Poi c’è anche un altro principio, quello della tutela della salute che è nella competenza delle singole Asl.”

“Non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali” ha poi concluso Gravina.