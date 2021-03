Se la Lega non disporrà il rinvio del match come da prassi la squadra biancoceleste si presenterà all’Olimpico di Roma

Lazio-Torino in programma oggi alle 18:30 non si giocherà. La squadra granata è stato bloccata dall’Asl di Torino e non è potuta partire per Roma. Nonostante questo ieri il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita, ha parlato il suo vice Farris, sono stati diramati i convocati. A seguire la rifinitura con la squadra in ritiro presso il centro sportivo di Formello e con i biancocelesti che hanno pubblicato l’elenco dei convocati. Oggi, a meno che arrivi un rinvio della partita da parte della Lega, la Lazio sarà pronta a presentarsi all’Olimpico di Roma pur sapendo che la partita non sarà disputata.

Il precedente Juve-Napoli

Quello tra Lazio e Torino è un caso analogo a quello che si verificò tra Juventus e Napoli in occasione del match in programma il 4 ottobre scorso, con l’Asl locale che vietò la trasferta di Torino agli azzurri e con la squadra bianconera che si presentò lo stesso all’Allianz Stadium. In un primo momento ci fu la vittoria a tavolino in favore della squadra allenata da Pirlo con un punto di penalizzazione per i partenopei. Poi il Collegio di Garanzia del Coni accolse il ricorso del Napoli, tolse la vittoria a tavolino e il punto di penalizzazione decidendo che la partita dovrà essere recuperata. Forte di questo precedente anche il Torino conta che il match contro la Lazio venga recuperato.