Il Cagliari ha fatto pressing sulla Lega perchè non si rinviasse Lazio-Torino e adesso punta al sorpasso sui granata in classifica

Quando il calcio di Serie A diventa teatro di bisticci e scaramucce degne dei bambini: Lazio-Torino viene rimandata dalla Lega e a sorridere è il Cagliari. E per capire il motivo dobbiamo fare un passo indietro e tronare a qualche ora fa, quando ancora la decisione della Lega non era stata ufficializzata. A fare pressione, per così dire, sui vertici del calcio italiano perché non rinviassero la sfida tra biancocelesti e granata erano proprio i sardi (oltre al Parma). Motivo? Anche il Cagliari era stato costretto, in passato, a scendere in campo nonostante il Covid avesse falcidiato la formazione. E allora avanti con il classico mal comune mezzo gaudio, che avrebbe trovato da lì a poco la risposta proprio della Lega Serie A.

L’occasione per scavalcare il Toro

E infatti la Lega ha deciso: Lazio-Torino si gioca. O meglio, la Lazio scende in campo mentre i granata continuano a restare in isolamento, bloccati dall’Asl. La palla ora passa alla giustizia sportiva con il ricorso della società granata che attende di poter essere presentato. Ed è qui che (ri)entra in gioco il Cagliari, sorridendo della situazione. Se il rinvio della sfida contro il Sassuolo ha permesso ai sardi di portarsi a -2 dal Toro, questa volta l’occasione sarà ancora più ghiotta.

Questa sera, infatti, il Cagliari scenderà sul campo di casa ospitando il Bologna e i punti in palio valgono letteralmente un pezzo importante di salvezza. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Semplici non solo raggiungerà ma supererà proprio il Torino portandosi fuori dalla zona retrocessione e lasciando quel maledetto posto proprio a Belotti e compagni. Augurandosi poi che, in vista del doppio recupero, l’eventuale sorpasso possa giocare un brutto scherzo ai nervi dei granata.