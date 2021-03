Le designazioni arbitrali per la 7^ giornata del girone di ritorno di Serie A 2020/2021: Crotone-Torino affidata a Guida

Sono state rese note le designazioni arbitrali valide per le sfide della 7^ giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A e a dirigere il Torino, impegnato nella trasferta in casa del Crotone, sarà il signor Guida. Il fischietto della Sezione AIA di Torre Annunziata sarà coadiuvato da Mondin e Baccini mentre come IV Uomo è stato designato Pezzuto. Al Var e aVar, invece, ci sarà la coppia Nasca- Di Vuolo. Di seguito le designazioni complete.

Serie A, gli arbitri della 26a giornata

CROTONE – TORINO h. 15.00

GUIDA

MONDIN – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

FIORENTINA – PARMA h. 15.00

ABISSO

TEGONI – FIORITO

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PASSERI

H. VERONA – MILAN h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

INTER – ATALANTA Lunedì 08/03 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – LAZIO Sabato 06/03 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PICCININI

VAR: DI BELLO

AVAR: PERETTI

NAPOLI – BOLOGNA h. 20.45

CHIFFI

VALERIANI – LO CICERO

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

ROMA – GENOA h. 12.30

FABBRI

VECCHI – FIORE

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE

SAMPDORIA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

LONGO – DEI GIUDICI

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: CECCONI

SPEZIA – BENEVENTO Sabato 06/03 h. 15.00

FOURNEAU

LIBERTI – LANOTTE

IV: GARIGLIO

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO

UDINESE – SASSUOLO Sabato 06/03 h. 18.00

MAGGIONI

PAGANESSI – GROSSI

IV: PASQUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO