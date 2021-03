Non si è ancora arrivati a una decisione per quanto riguarda i diritti tv della Serie A 2021/24, oggi c’è stata l’assemblea

Come già dopo l’ultima assemblea di Serie A neanche oggi si è arrivati a una decisione per l’assegnazione definitiva dei diritti tv a Dazn per le prossime tre stagioni. Come nell’ultima riunione i club favorevoli all’offerta di Dazn sono stati 11 (Napoli, Milan, Juventus, Udinese, Parma, Lazio, Atalanta, Cagliari, Hellas Verona, Fiorentina e Inter) mentre gli altri 9 club, tra cui il Torino, si sono astenuti. Per arrivare a una decisione definitiva servono 14 voti. È prevista una nuova riunione la prossima settimana tra le società di Serie A per cercare di arrivare a una conclusione.