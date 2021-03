Per il momento il Giudice Sportivo non ha preso una decisione riguardo alla partita Lazio-Torino: si attende un supplemento di indagini

Niente 3-0 a tavolino in favore dei biancocelesti e niente punto di penalizzazione ai granata: il risultato di Lazio-Torino al momento resta “sub iudice”. E’ arrivato, con un giorno di anticipo rispetto al solito, il tanto atteso comunicato del Giudice sportivo riguardo all’ultimo turno di campionato (che si completerà questa sera con Parma-Inter): il giudice Gerardo Mastrandra al momento si è limitato a omologare i risultati dell’ultima giornata e comunicare le varie sanzioni per i calciatori che hanno ricevuto provvedimento disciplinari, in attesa di un supplemento d’indagini non è stata presa nessuna decisione per quanto riguardo la partita dell’Olimpico.