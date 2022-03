Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un problema muscolare: a grosso rischio per domenica

Distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra: questo l’esito degli esami ai quali si è sottoposto oggi Stefan De Vrij all’Istituto Humanitas di Rozzano. Le condizioni del difensore dell’Inter verranno monitorate giorno dopo giorno ma quasi certamente non sarà tra i convocati nerazzurri di Simone Inzaghi per la sfida di domenica contro il Toro. Ancora attesa, invece, per Brozovic, che domani farà degli accertamenti.