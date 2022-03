Verso Torino-Inter, Simone Inzaghi recupera Brozovic, costretto a lasciare il campo per un infortunio contro il Liverpool

Torna il weekend e con esso anche il calcio. Domenica il Torino sarà infatti impegnato con l’Inter in una sfida che si prospetta essere particolarmente ostica. Buone notizie sul fronte neroazzurro: Inzaghi recupera Marcelo Brozovic giusto in tempo per la sfida con i granata. Durante la sfida di Champions contro il Liverpool, ha riscontrato un problema al polpaccio destro che lo ha costretto a lasciare il campo atnicipatamente. Gliesami strumentali hanno però evidenziato che non si tratta di nulla di serio. Sarà quindi tra i convocati in vista del match di domenica, a differenza di De Vrij, ancora indisponibile.