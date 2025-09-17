Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 4a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Atalanta sarà Colombo

A pochi giorni dall’inizio della 4a giornata di campionato, l’AIA ha reso note quelle che saranno le designazioni arbitrali per i prossimi incontri di Serie A. Colombo avrà il compito di dirigere Torino-Atalanta, con l’ausilio di Zingarelli, Bianchini e il quarto uomo Arena. Al VAR ci sarà Guida che verrà assistito da Maresca.

Serie A, le designazioni arbitrali della 4a giornata

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

BOLOGNA – GENOA    Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV:      J.L. SACCHI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

H. VERONA – JUVENTUS     Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       MASSA

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA

LAZIO – ROMA     h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    MASSA

TORINO – ATALANTA      h. 15.00

COLOMBO

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     GUIDA

AVAR:      MARESCA

CREMONESE – PARMA     h. 15.00

LA PENNA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MARINI

AVAR:     NASCA

FIORENTINA – COMO     h. 18.00

BONACINA

CAPALDO – POLITI

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

INTER – SASSUOLO     h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV:       PERRI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CHIFFI

NAPOLI – PISA    Lunedì 22/09 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – MASTRODONATO

IV:     MANGANIELLO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

ultimo aggiornamento: 17-09-2025

