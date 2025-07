Calcio e Finanza ha pubblicato il resoconto degli stipendi annuali dei 20 allenatori di Serie A. Guida Conte, Baroni undicesimo

In attesa dell’inizio del nuovo campionato, i 20 club di Serie A sono al lavoro per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. L’estate ha portato con sé un incredibile valzer delle panchine.

Tanti allenatori hanno ceduto il posto ai colleghi. Tra questi c’è Paolo Vanoli, sostituito al termine dello scorso campionato sulla panchina de Torino da Marco Baroni. Nelle scorse ore, il sito Calcio e Finanza ha pubblicato la classifica degli stipendi annuali degli allenatori di Serie A.

Conte guida la classifica

Antonio Conte è il “paperone” del campionato. L’allenatore del Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto sulla panchina azzurra, incassa 8 milioni di euro all’anno. L’ex Chelsea stacca nettamente Massimiliano Allegri, secondo in classifica con 5 milioni a stagione.

Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, chiude il podio a pari merito con l’ex Juventus. Appena fuori dalla top 3 e a pari stipendio ci sono Vincenzo Italiano del Bologna, Stefano Pioli della Fiorentina e Igor Tudor della Juventus, fermi a 3 milioni annui. Gli stipendi dell’ex Toro Davide Nicola, ora sulla panchina della Cremonese, e dell’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso non sono ancora stati comunicati ufficialmente dai due club.

Baroni all’undicesimo posto

Marco Baroni è fuori dalla top 10 degli allenatori più pagati della Serie A. L’ex Lazio, infatti, occupa l’undicesima casella con 1.200.000 euro. Il tecnico del Torino guadagna 200.000 euro in più rispetto a Fabio Pisacane del Cagliari, Cesc Fabregas del Como e Alberto Gilardino, nuovo allenatore del Pisa.

Patrick Vieira del Genoa chiude la top 10. L’allenatore francese guadagna 200.00 euro in più di Baroni, con 1.400.000 euro a stagione.