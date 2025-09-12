Toro.it

Il difensore brasiliano torna a disposizione di Gasperini, ancora out invece l’attaccante giamaicano che prosegue le terapie

Wesley torna pienamente a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del match di domenica contro il Torino. Dopo aver avuto un sovraccarico muscolare in ritiro con il Brasile, il difensore oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. L’allenatore giallorosso deciderà poi se schierare lui, Rensch o Celik. Ancora out Bailey, che punta invece a tornare in campo nella prima sfida di Europa League con il Nizza o nella gara contro il Verona.

Gian Piero Gasperini, head coach of Atalanta BC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
12-09-2025

