Roma-Torino, arbitra Di Bello. Abisso al Var - Toro.it

Le designazioni arbitrali della diciottesima giornata del campionato di Serie A: sarà il signor Di Bello a dirigere Roma-Torino in programma domenica alle 20:45

Sono state rese note le designazioni arbitrali valide per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per la prima gara del 2020, a dirigere Roma-Torino sarà il signor Marco Di Bello della Sezione AIA di Brindisi. Schenone e Vecchi coadiuveranno il fischietto brindisino mentre è stato chiamato Chiffi come IV Uomo. Al Var, invece, sono stati designati Abisso e Costanzo. Tra le altre sfide in programma, il big match tra Napoli e Inter che chiuderà il turno di campionato lunedì 6 gennaio alle ore 20:45 è stato affidato a Doveri.

ATALANTA – PARMA Lunedì 06/01 h. 15.00

PASQUA

VIVENZI – CALIARI

IV: MINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: PERETTI



BOLOGNA – FIORENTINA Lunedì 06/01 h. 12.30

VALERI

VALERIANI – LO CICERO

IV: PICCININI

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO



BRESCIA – LAZIO h. 12.30

MANGANIELLO

DE MEO – SANTORO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO



GENOA – SASSUOLO h.18.00

IRRATI

MANGANELLI – MACADDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS – CAGLIARI Lunedì 06/01 h.15.00

GIACOMELLI

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI



LECCE – UDINESE Lunedì 06/01 h.18.00

GIUA

PRETI – IMPERIALE

IV: PRONTERA

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO



MILAN – SAMPDORIA Lunedì 06/01 h.15.00

MASSA

ALASSIO – DI VUOLO

IV: AYROLDI

VAR: PAIRETTO

AVAR: BINDONI



NAPOLI – INTER Lunedì 06/01 h.20.45

DOVERI

PASSERI – DEL GIOVANE

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE

AVAR: GIALLATINI



ROMA – TORINO h.20.45

DI BELLO

SCHENONE – VECCHI

IV: CHIFFI

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO



SPAL – H. VERONA h.15.00

GUIDA

PAGANESSI – DI GIOIA

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN