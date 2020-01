Calendario e programma 18^ giornata Serie A 2019/2020

La presentazione della 18^ giornata di Serie A / In coda il Genoa ospita il Sassuolo, mentre per Spal e Brescia arrivano Verona e Lazio

Dopo la pausa natalizia riprenderà questo pomeriggio il campionato di Serie A con le sfide valide per la 18^ giornata del girone di andata. Ad aprire le danze sarà il Brescia che alle 12:30 ospiterà la Lazio nel tentativo di strappare punti fondamentali per la salvezza. Davanti, però, gli uomini di Corini si troveranno una formazione reduce non solo dalla vittoria nella Supercoppa Italiana ma anche da ben 8 vittorie consecutive in campionato. Alle 15 e alle 18, sarà ancora la zona retrocessione protagonista: nel primo dei due incontri la Spal, che nell’ultima sfida del 2019 ha abbandonato l’ultimo posto in classifica grazie alla vittoria in rimonta sul Torino,ospiterà il Verona che non può permettersi passi falsi se non vuole essere risucchiata verso il basso. Nel match successivo, invece, il Genoa, fanalino di coda, dovrà onorare al meglio la prima uscita di Nicola da neo tecnico rossoblù cercando di avere la meglio sul Sassuolo e fare così il primo passo verso l’uscita dalla crisi. Crisi che riguarda anche il Torino: dopo la brutta figura fatta contro la Spal, alle 20:45, la squadra di Mazzarri sarà ospite di una Roma formato Champions. Per i granata è vietato sbagliare.

Serie A, le partite di lunedì 6 gennaio

LA 18^ giornata di campionato si completerà poi lunedì 6 gennaio con le sfide che animeranno l’Epifania calcistica. Un lunedì che assomiglierà ad una domenica: il match di apertura, infatti, sarà giocato proprio all’ora di pranzo come in una qualsiasi domenica di campionato ed animarlo sarà la Fiorentina, ospite del Bologna. Da un lato una formazione, quella viola, in crisi di risultati con la vittoria che manca addirittura da fine ottobre e alla prima uscita per il nuovo allenatore Iachini. Dall’altro, una squadra forte di un nono posto in classifica e reduce da tre vittorie nelle ultime 4 partite.

Alle 15, invece, saranno 3 le sfide in programma: l’Atalanta, dopo la manita inflitta al Milan, affronterà in casa il Parma reduce dal pareggio contro il Brescia. La Juventus, invece, avrà l’occasione di agguantare il primo posto in solitaria almeno per qualche ora in attesa dell’Inter: avversario di giornata all’Allianz Arena sarà il Cagliari, una delle più belle sorprese di questa prima metà di campionato. Infine, il Milan di Ibrahimovic cercherà il riscatto dopo il clamoroso Ko contro i bergamaschi affrontando in casa la Sampdoria rivitalizzata dalla cura Ranieri.

Serie A, i posticipi del lunedì e il big-match Napoli-Inter

Il 18° turno di Serie A si chiuderà poi con i due posticipi del lunedì sera. Alle 18 tornerà di scena la lotta per la salvezza: il Lecce, separato dal terzultimo posto da un solo punto, accoglierà in casa l’Udinese che di punti ne ha solo 3 in più dei padroni di casa. Un passo falso e la zona retrocessione si renderebbe sempre più vicina e reale: la vittoria resta l’unico risultato possibile per entrambe le formazioni.

Alle 20:45, infine, occhi puntati sul big-match di giornata: Napoli-Inter. i partenopei sono reduci dalla prima vittoria dell’era Gattuso contro il Sassuolo mentre i neroazzurri arrivano dal poker inflitto al Genoa e giocheranno con il favore di conoscere già il risultato della diretta concorrente al primo posto, la Juventus. Al San Paolo, gli azzurri sono attesi da una prova di maturità che dimostri l’uscita della formazione dalla crisi delle settimane precedenti mentre i neroazzurri non dovranno commettere errori se non vogliono perdere il passo: risultato incerto ed emozioni garantite, dunque.