Giudice Sportivo: Torino e Bologna senza squalificati. Berardi salta il Toro

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Domenico Berardi del Sassuolo. Nessuno squalificato tra le fila di Torino e Bologna

Nessuno squalificato tra le fila del Torino e del Bologna che potranno così affrontare l’ultimo impegno del girone i andata di Serie A a ranghi completi. Chi, invece, dovrà fermarsi è Domenico Berardi del Sassuolo, squalificato per ben due giornate dal Giudice Sortivo per avere “al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara”. Una squalifica che dunque terrà il giocatore lontano dai campi anche nella sfida contro il Toro in programma il prossimo 18 gennaio alle ore 18. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 18^ giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Berardi (Sassuolo)

Una giornata a: Cistana (Brescia), Tomovic (Spal)



Calciatori non espulsi

Una giornata a: Barella (Inter), Barillà (Parma), Colley (Sampdoria), De Paoli (Sampdoria), Locatelli (Sassuolo), Parolo (Lazio), Skriniar (Milan), Tonali (Brescia)