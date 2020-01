Paolo Dal Pino nuovo presidente della Lega Serie A - Toro.it

Il manager nel campo delle telecomunicazioni, Paolo Dal Pino, è il nuovo presidente della Lega Serie A: è stato eletto con 12 voti in assemblea

Manager classe 1962, con un passato nel campo delle telecomunicazioni e in grandi aziende come Telecom e Pirelli, Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Serie A. Il suo era il nome forte alla vigilia di questa prima assemblea del 2020, che si proponeva di scongiurare un nuovo commissariamento. Sono stati raggiunti gli undici voti necessari all’elezione. Con 12 preferenze, ha battuto la concorrenza del dimissionato Micciché (7 voti), che comunque aveva annunciato nei giorni scorsi di non voler tornare alla guida di via Rosellini.