Torino-Bologna, arbitra il signor Piccinini, Banti al VAR

Le designazioni arbitrali della 19^ giornata di Serie A: sarà il signor Piccinini a dirigere Torino-Bologna valida per l’ultima sfida del girone di andata

Si rendono note le designazioni arbitrali per la 19^ giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone di andata: Torino-Bologna è stata affidata al signor Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì alla prima volta con i granata nella sua carriera e in stagione. Per il fischietto romagnolo arrivato in Serie A il 3 luglio 2019 già otto presenze in questa stagione e due direzioni in Coppa Italia. Udinese-Cagliari ultima gara arbitrata terminata con 6 ammoniti ed 1 espulso per doppio giallo. Assistenti di Piccinini per Torino-Bologna saranno il signor Prenna e il signor Mondin. Mariani è stato invece designato come IV uomo mentre al VAR ci sarà l’arbitro Banti e all’AVAR ci sarà De Meo. Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 19^ giornata.

Serie A, gli arbitri della 19^ giornata

CAGLIARI – MILAN Sabato 11/01 h. 15.00

ABISSO

RANGHETTI – ROCCA

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

FIORENTINA – SPAL

LA PENNA

BACCINI – BRESMES

IV: ABBATTISTA

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI

H. VERONA – GENOA h. 18.00

MARIANI

BINDONI – DI IORIO

IV: CHIFFI

VAR: VALERI

AVAR: LO CICERO

INTER – ATALANTA Sabato 11/01 h. 20.45

ROCCHI

CARBONE – GIALLATINI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI

LAZIO – NAPOLI Sabato 11/01 h. 18.00

ORSATO

TEGONI – GALETTO

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: SCHENONE

PARMA – LECCE Lunedì 13/01 h.20.45

FABBRI

CECCONI – COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

GUIDA

MELI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – BRESCIA

CALVARESE

GORI – MUTO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: MANGANELLI

TORINO – BOLOGNA

PICCININI

PRENNA – MONDIN

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO

UDINESE – SASSUOLO h.12.30

VOLPI

PERETTI – COSTANZO

IV: PASQUA

VAR: MARESCA

AVAR: LONGO