Sono ufficiali le designazioni arbitrali della 25^ giornata di Serie A: Torino-Bologna affidata a Rapuano con La Penna al Var

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 25^ giornata di Serie A. Torino-Bologna è stata affidata a Rapuano, che aveva arbitrato Milan-Torino in Coppa Italia. Gli assistenti saranno Valeriani e Rossi L. con Colombo come quarto uomo. Al var ci sarà La Penna aiutato da Volpi. Per quanto riguarda i due big match, Napoli-Lazio sarà diretta da Pairetto e Roma-Juventus da Maresca. Di seguito tutte le desiganzioni ufficiali.

Le designazioni arbitrali

Napoli–Lazio venerdì 03/02 ore 20.45

Pairetto

Lombardo – Rossi C.

Iv: Orsato

Var: Chiffi

Avar: Marinelli

Monza–Empoli sabato 04/03 ore 15.00

Feliciani

Meli – Peretti

Iv: Miele G.

Var: Abbattista

Avar: Guida

Atalanta–Udinese sabato 04/03 ore 18.00

Ghersini

Di Iorio – Rossi M.

Iv: Santoro

Var: Mariani

Avar: Massimi

Fiorentina-Milan sabato 04/03 ore 20.45

Di Bello

Mokhtar – Palermo

Iv: Sacchi

Var: Di Paolo

Avar: Zufferli

Spezia–Verona ore 12.30

Doveri

Giallatini – Preti

Iv: Perenzoni

Var: Valeri

Avar: Longo S.



Sampdoria–Salernitana ore 15.00

Massa

Alassio – Scarpa

Iv: Gariglio

Var: Mazzoleni

Avar: di Martino

Inter–Lecce ore 18.00

Manganiello

Scatragli – Garzelli

Iv: Meraviglia

Var: Nasca

Avar: Volpi

Roma–Juventus ore 20.45

Maresca

Carbone – Lo Cicero

Iv: Ayroldi

Var: Aureliano

Avar: Paganessi

Sassuolo–Cremonese lunedì 06/03 ore 18.30

Fourneau

Tegoni – Fontani

Iv: Minelli

Var: Marini

Avar: Muto

Torino–Bologna lunedì 06/03 ore 20.45

Rapuano

Valeriani – Rossi L.

Iv: Colombo

Var: La Penna

Avar: Volpi