Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 29a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Parma sarà Maresca

A pochi giorni dall’inizio della 29a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Torino-Parma sarà Maresca, accompagnato da Cecconi e Zingarelli e dal quarto uomo Mucera. Al VAR ci sarà Gersini che verrà assistito da Aureliano.

Le designazioni arbitrali

TORINO – PARMA    Venerdì 13/03 h.20.45

MARESCA (foto)

CECCONI – ZINGARELLI

IV:      MUCERA

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

INTER – ATALANTA    Sabato 14/03 h. 15.00

MANGANIELLO

PASSERO – ROSSI L.

IV:      COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       CHIFFI

NAPOLI – LECCE    Sabato 14/03 h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CECCON

IV:       GALIPO’

VAR:      NASCA

AVAR:       FABBRI

UDINESE – JUVENTUS    Sabato 14/03 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     RAPUANO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

H. VERONA – GENOA    h. 12.30

MARCHETTI

SCATRAGLI – LAUDATO  

IV:      DIONISI

VAR:     MARINI

AVAR:     MERAVIGLIA

PISA – CAGLIARI    h. 15.00

LA PENNA

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:      CAMPLONE

SASSUOLO – BOLOGNA    h. 15.00

BONACINA

DEI GIUDICI – FONTEMURATO

IV:       MARINELLI

VAR:     SERRA

AVAR:     PEZZUTO

COMO – ROMA    h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     SOZZA

VAR:      FABBRI

AVAR:       GARIGLIO

LAZIO – MILAN   h. 20.45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:       AYROLDI

VAR:      CHIFFI

AVAR:      MAGGIONI

CREMONESE – FIORENTINA    Lunedì 16/03 h. 20.45

DI BELLO

LO CICERO – VECCHI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     AURELIANO

AVAR:      PEZZUTO

Arbitro, cartellino giallo
Arbitro, cartellino giallo
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 11-03-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Torino-Parma senza squalificati: 3 giocatori granata entrano in diffida