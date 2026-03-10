Giudice sportivo: Ismajli, Lazaro e Gineitis dopo aver ricevuto la quarta ammonizione stagionale contro il Napoli sono ora entrati in diffida

La sfida tra Torino e Parma in programma venerdì 13 marzo verrà disputata in assenza di giocatori squalificati.

Questo permetterà a D’Aversa e Cuesta di poter contare su tutta la rosa a disposizione, salvo infortuni. Tuttavia, con il termine della 28a giornata, ben 3 giocatori del Torino sono entrati in diffida per aver collazionato il loro quarto cartellino giallo del campionato in occasione dell’ultima sfida contro il Napoli. Ismajli, Lazaro e Gineitis dovranno quindi fare attenzione nelle prossime giornate a non rischiare di ricevere un ulteriore provvedimento che gli comporterebbe una squalifica per la giornata di campionato successiva.

Giocatori espulsi, squalifica di una giornata per Pezzella

Pezzella Giuseppe (Cremonese): per avere, al termine della gara, sul terreno di

giuoco, in modo irruento, criticato l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara

espressioni irriguardose.

Calciatori non espulsi, Milan senza Rabiot per la prossima giornata

Esposito Sebastiano (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo;

già diffidato (Quinta sanzione).



Ferguson Lewis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Masini Patrizio (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).



Ndika Obite Evan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Rabiot Adrien (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).