Venerdì nuovo anticipo di Serie A per il Torino, che affronta il Parma in uno scontro decisivo per la salvezza granata

Proseguono gli allenamenti del Torino di Robero D’Aversa, che venerdì sera sarà impegnato -nuovamente in un anticipo – con una vecchia conoscenza del tecnico pescarese, il Parma. La formazione guidata da Cuesta sembrerebbe aver ormai messo in cassaforte la salvezza, con già 34 punti messi a referto e una buona tenuta difensiva, con soli 32 gol subiti, la seconda miglior difesa del lato destro della classifica (dopo la Lazio). Per i granata sarà un match fondamentale, dove saranno necessari i 3 punti per allontanarsi nuovamente dalla zona rossa della retrocessione.

Pellegrino: quando vede il Toro segna

A far visita al Toro ci sarà colui che come ha come vittima preferita i granata, ovvero Mateo Pellegrino. In un solo anno, il centravanti classe 2001 ha segnato ben 4 gol al Toro, mettendo a segno 2 doppiette. Un giocatore difficilissimo da contenere anche per le difese più forti, grazie alla sua fisicità imponente, alla sua bravura nel gioco aereo e alla sua rapidità e potenza di tiro. Il Torino dovrà quindi stare molto attento sulle palle inattive, cercando di non incrementare il dato dei gol subiti, che lo rende la peggiore difesa della Serie A.

Sfida con un vecchio obiettivo

Oltre a Pellegrino, nel Parma sarà presente anche Gaetano Oristanio, giocatore che è stato a un passo dal trasferimento in granata la scorsa estate, salvo poi virare per un trasferimento in Emilia al Parma. Un altro giocatore che con le sue capacità di dribbling potrà impensierire la retroguardia piemontese e che sta crescendo nelle ultime giornate, con un gol segnato contro il Cagliari. Probabilmente non sarà titolare, ma un suo ingresso a partita in corso potrebbe scompigliare le carte in tavola e dar fastidio agli uomini di D’Aversa.

Cuesta ha dato una grande dimostrazione di forza fino ad oggi, mettendo in difficoltà la maggior parte degli avversari incontrati e portando il Parma in una zona più serena della classifica, ma sarà necessaria una buona prestazione contro il Torino per poterci rimanere.