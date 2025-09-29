Sintesi e commento di Parma-Torino: doppietta di Pellegrino, il momentaneo pareggio lo firma Ngonge

Un’altra sconfitta. Il Torino non riesce nemmeno a vincere a Parma, contro una squadra che finora di vittorie non ne aveva mai collezionate in campionato. Doppietta di Pellegrino, come già lo scorso anno: non basta un Ngonge finalmente ritrovato per strappare punti. Al Tardini festeggia la squadra di casa.

Il primo tempo: vantaggio di Pellegrino

Per la sfida del Tardini Baroni sceglie ancora una volta Nkounkou, lanciato titolare col Pisa in Coppa Italia e confermato pure in campionato. Per il resto è la formazione attesa, ancora una volta con la difesa a tre col recuperato Maripan e con Simeone in attacco, coadiuvato da Ngonge e Vlasic. Meglio i granata nella prima mezz’ora: la squadra di Baroni trova spazi soprattutto sulla destra con Lazaro ma pure con Ngonge, che spesso mette in difficoltà Ndiaye, facendolo anche ammonire dopo un quarto d’ora. Spinge il Torino costringendo il Parma e non poter quasi uscire dalla sua metà campo. Quando Oristanio si affaccia dalla parte opposta Ngonge è costretto a spendere un fallo. Al 31, esattamente un minuto dopo, l’episodio che farà come sempre discutere quando si tratta di casi così: Ismajli in area salta e tocca il pallone col braccio. Lungo check dell’arbitro col Var, poi il direttore di gara va a rivedere l’azione. E decreta il calcio di rigore perché il braccio di Ismajli è “fuori sagoma”, come lo stesso Collu spiega al microfono a tutto lo stadio. Sul dischetto va Pellegrino: Israel intuisce ma la conclusione si insacca alle sue spalle. Dopo la rete, come già accaduto, il Torino patisce lo svantaggio e rischia anche di prendere il secondo gol. Si va al riposo sull’1-0 per i ducali.

La ripresa: non basta il gol di Ngonge

La ripresa ricomincia ancora nel segno del Parma. Dopo due minuti Pellegrino va in gol ma Collu annulla: in area, dopo la battuta del corner, c’era stata una scorrettezza (forse una spinta o una carica sul portiere). La palla era successivamente arrivata all’attaccante, bravo a sovrastare Ngonge, ma si riparte dall’1-0. Al 5′ un altro gol, stavolta valido, stavolta del Torino: fa tutto quanto Ngonge, ben servito da Coco. Controllo, palla sul destro e tiro, nonostante tre avversari su di lui: la palla si insacca alle spalle di Suzuki. Il Torino torna in partita anche con la testa e la partite resta equilibrata. Al quarto d’ora bravo Nkounkou a vincere un uno contro uno: sugli sviluppi dell’azione Casadei va al tiro chiamando il portiere del Parma alla respinta. Al 25′ doppio cambio: in campo Biraghi e Tameze al posto di Nkounkou e Asllani. Un paio di minuti dopo pericolo in area granata: Britschgi va via a Biraghi, Maripan in scivolata per anticipare tutti per poco non spedisce in porta. Serve un intervento di Israel. Il gol del Parma però arriva: lo segna di nuovo Pellegrino, che su angolo di Valeri insacca di testa anticipando Vlasic. Davvero inspiegabili le scelte di marcature. A un quarto d’ora dalla fine Baroni si gioca anche la carta Adams, in campo al posto di Ismajli, non al meglio. La difesa di sistema a quattro, con Coco e Maripan centrali. La partita non si sblocca e nei minuti finali in campo vanno anche Njie e Aboukhlal al posto di Vlasic e Simeone. Poco cambia perché il Toro non riesce a trovare il pari mentre il Parma raccoglie la prima vittoria della stagione.