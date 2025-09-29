Le dichiarazioni del tecnico gialloblù Carlos Cuesta dopo Parma-Torino, sfida terminata 2-1 a favore dei suoi

Prima vittoria per il Parma che, grazie alla doppietta di Pellegrino, batte il Torino e si porta a quota 5 punti. Il tecnico gialloblù Carlos Cuesta commenta così la prestazione dei suoi: “C’è felicità per i tifosi e per i giocatori, per il club. I giocatori hanno voglia e disponibilità, hanno cuore, mi riempie di felicità per questo la vittoria“, sono le prime parole dell’allenatore. “Il cuore che ho fatto verso gli spalti? Era per mia moglie”, ha spiegato a Dazn.

“Oristanio dietro le punte è una possibilità”

Il gol di Pellegrino, il primo, ha sbloccato la squadra: “Meriti anche al Torino, sono stati bravi ad impostare la partita, noi all’inizio non siamo stati bravi nella pressione alta. Sicuramente siamo cresciuti col tempo durante la partita, siamo contenti per quello e per il risultato. Oristanio dietro le punte? Sta facendo un percorso individuale di preparazione, sicuramente è una soluzione che può aiutarci tanto, sicuramente abbiamo bisogno di prepararla e praticarla di più”. Su quanto sia vicina la sua idea di Parma a quello che ha visto: “Nel cuore questa squadra è vicina all’idea che ho, è la prima cosa da fare per costruire un’identità, i ragazzi sono connessi con la mia idea, c’è passione, c’è energia ed è la prima cosa”.