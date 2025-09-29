Parma-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Parma-Torino è uno dei posticipi del lunedì della quinta giornata di Serie A: la squadra di Marco Baroni è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Pisa in Coppa Italia, ma in precedenza aveva perso malamente in casa in campionato 3-0 contro l’Atalanta. Anche il Parma in settimana è stato impegnata in Coppa e ha battuto ai rigori lo Spezia (in campionato nell’ultima giornata ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese). Il calcio d’inizio della partita al Tardini è alle 18.30: segui Parma-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Parma-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI PARMA-TORINO

Ore 16.30 Mancano circa due ore al calcio d’inizio di Parma-Torino. Marco Baroni per la gara contro la formazione emiliana è costretto a fare a meno di Tino Anjorin, fermato da una fascite plantare, ma non ha convocato neppure Ivan Ilic. È invece tornato a completa disposizione Adam Masina, così come Guillermo Maripan, che era stato costretto a saltare la gara di Coppa Italia contro il Pisa a causa della febbre: il cileno però si è completamente ristabilito ed è quindi a disposizione.

Dove vedere Parma-Torino in streaming e in TV

Parma-Torino in diretta sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento. Dazn può essere visto su qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, computer, tablet, smartphone attraverso l’apposita app.

Parma-Torino: le formazioni ufficiali

Parma (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. A disp. Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Begic, Plicco, Almqvist, Estevez, Lovik, Sorensen, Ordonez, Benedyczak, Djuric. All. Cuesta.

Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disp. Paleari, Popa, Gineitis, Biraghi, Masina, Dembélé, Pedersen, Gineitis, Tameze, Ilkhan, Aboukhlal, Njie, Adams, Zapata. All. Baroni.

Parma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.30