Serie A, le ultime dallo Stadio Tardini prima di Parma-Torino: Baroni conferma Nkounkou a sinistra. Biraghi parte in panchina
È di nuovo tempo di calcio per il Torino che, dopo la vittoria in Coppa Italia di giovedì contro il Pisa, si prepara ora ad affrontare il Parma. Tutto pronto o quasi per le due formazioni: Baroni, a sorpresa, nel suo 3-4-3 sceglie Nkounkou dal 1′ al posto di Biraghi, che parte in panchina per la prima volta dall’inizio del campionato sul fronte Serie A. Confermati gli altri interpreti: Israel in porta; si rivedono Coco, Maripan e Ismajli nelle retrovie, seguiti da Casadei, Lazaro, Asslani e il francese. Le chiavi dell’attacco sono ancora nelle mani di Simeone, Vlasic e Ngonge. Cambi invece per Cuesta che sceglie un modulo a specchio. Tra le novità, Britschgi a centrocampo. Davanti invece tocca a Oristanio, Pellegrino e Cutrone.
Parma-Torino: le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Torino:
Parma (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. A disp. Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Begic, Plicco, Almqvist, Estevez, Lovik, Sorensen, Ordonez, Benedyczak, Djuric. All. Cuesta.
Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Nkounkou, Asllani, Casadei, Lazaro; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disp. Paleari, Popa, Gineitis, Biraghi, Masina, Dembélé, Pedersen, Gineitis, Tameze, Ilkhan, Aboukhlal, Njie, Adams, Zapata. All. Baroni.
peggio di come ha fatto Biraghi in questo inizio campionato non può fare
carie paiasu cuntabael vattene
Nkounkou deve giocare. Dispiace per Biraghi ma conta il bene della squadra.
Fuori di dubbio