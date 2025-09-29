Serie A, le ultime dallo Stadio Tardini prima di Parma-Torino: Baroni conferma Nkounkou a sinistra. Biraghi parte in panchina

È di nuovo tempo di calcio per il Torino che, dopo la vittoria in Coppa Italia di giovedì contro il Pisa, si prepara ora ad affrontare il Parma. Tutto pronto o quasi per le due formazioni: Baroni, a sorpresa, nel suo 3-4-3 sceglie Nkounkou dal 1′ al posto di Biraghi, che parte in panchina per la prima volta dall’inizio del campionato sul fronte Serie A. Confermati gli altri interpreti: Israel in porta; si rivedono Coco, Maripan e Ismajli nelle retrovie, seguiti da Casadei, Lazaro, Asslani e il francese. Le chiavi dell’attacco sono ancora nelle mani di Simeone, Vlasic e Ngonge. Cambi invece per Cuesta che sceglie un modulo a specchio. Tra le novità, Britschgi a centrocampo. Davanti invece tocca a Oristanio, Pellegrino e Cutrone.

Parma-Torino: le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Torino:

Parma (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. A disp. Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Begic, Plicco, Almqvist, Estevez, Lovik, Sorensen, Ordonez, Benedyczak, Djuric. All. Cuesta.

Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Nkounkou, Asllani, Casadei, Lazaro; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disp. Paleari, Popa, Gineitis, Biraghi, Masina, Dembélé, Pedersen, Gineitis, Tameze, Ilkhan, Aboukhlal, Njie, Adams, Zapata. All. Baroni.