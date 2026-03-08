Si sono concluse le partite delle 15 e quella delle 12:30 in Serie A: il Torino rimane a +6 dalla zona rossa della classifica

Serie A in campo l’8 marzo nella domenica che vale per la 28^ giornata di campionato. Alle 12:30 il Lecce ha battuto in casa la Cremonese per 2-1 in una sfida salvezza molto determinante. Alle 15:00 invece il Verona ha battuto a sorpresa il Bologna in trasferta 2-1, mentre la Fiorentina ha impattato per 0-0 in casa contro il Parma. Non cambia nulla per il Torino che, nonostante la sconfitta di Napoli, rimane a +6 dalla zona retrocessione.

La classifica

Adesso all’ultimo posto c’è il Pisa a 15 punti. Sopra l’Hellas Verona che con la vittoria del Dall’Ara si porta a 18. La terzultima adesso è la Cremonese di Davide Nicola, a 24 punti e in piena crisi. Poi ci sono Fiorentina a 25, Lecce e Genoa a 27, Torino e Cagliari a 30. Genoa che gioca alle 18:00 in casa contro la Roma.