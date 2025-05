Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 38esima giornata di Serie A: ad arbitrare Torino Roma ci sarà Di Bello

La stagione 2024/2025 di Serie A volge al termine. Nel match conclusivo, il Torino affronterà la Roma. Dopo la brutta sconfitta di Lecce, i granata proveranno a terminare nel migliore dei modi il loro campionato. I ragazzi di Vanoli sfideranno la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi lottano per la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di vittoria all’Olimpico Grande Torino, la Roma dovrà sperare in un passo falso della Juventus a Venezia.

L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la prossima giornata. La sfida tra Torino e Roma sarà diretta da Di Bello. L’arbitro sarà assistito da Cecconi e Bhari. Il quarto uomo sarà Cosso mentre il VAR e l’AVAR sono stati assegnati a Chiffi e Paterna.

Le designazioni arbitrali del 38^ turno di Serie A

TORINO – ROMA h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BHARI

IV: COSSO

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

COMO – INTER Venerdì 23/05 h.20.45

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – CAGLIARI Venerdì 23/05 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – GENOA Sabato 24/05 h.18.00

MONALDI

MONDIN – BELSANTI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

RUTELLA

PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

ATALANTA – PARMA h. 20.45

MARINELLI

BRESMES – VOTTA

IV: PRONTERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA

EMPOLI – H. VERONA h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – BACCINI

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

LAZIO – LECCE h. 20.45

FABBRI

CARBONE – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PICCININI

UDINESE – FIORENTINA h. 20.45

MARCENARO

TOLFO – POLITI

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAZZOLENI

VENEZIA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA