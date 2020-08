Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari: ufficiale

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari: la società sarda ha ufficializzato la firma del contratto fino al 30 giugno 2022

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Ad ufficializzarlo è stata la stessa società sarda tramite il proprio sito ufficiale dal quale si apprende che il tecnico ha siglato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2022. Tramite i propri canali ufficiali, infatti, il Cagliari ha comunicato che “E’ lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022”.

Cagliari, il comunicato ufficiale

Il comunicato, poi, continua con un focus sulla carriera del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco: “Nato a Pescara, l’8 settembre 1969, da calciatore ha indossato le maglie di Empoli, con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni, Lucchese, Piacenza, Ancona, Perugia. Campione d’Italia con la Roma nel 2001, ha collezionato 14 presenze e un gol con la Nazionale maggiore. La sua carriera da allenatore inizia a casa, in Abruzzo: prima nel Lanciano e poi a Pescara dove nel 2010, dopo aver raggiunto i play-off, conquista la promozione in Serie B. Lascerà i biancoazzurri dopo un ottimo campionato cadetto, sbarcando in Serie A alla guida del Lecce. Nel giugno 2012 inizia la lunga e proficua esperienza con il Sassuolo. Cinque stagioni che metteranno in luce Di Francesco e la sua squadra come una delle realtà più giovani, brillanti e propositive del calcio italiano: dalla storica promozione in Serie A nel 2013 alla sorprendente qualificazione all’Europa League 2016-17″.

“Risultati e prestazioni che gli varranno il ritorno nella Capitale: alla sua prima stagione in giallorosso chiude terzo in campionato, qualificandosi in Champions League. L’anno successivo è artefice di un cammino entusiasmante nella competizione sfiorando addirittura la finale dopo la clamorosa rimonta sul Barcellona e l’elettrizzante semifinale contro il Liverpool. L’ultima esperienza in panchina è alla guida della Sampdoria nella stagione appena trascorsa. Allenatore esperto e preparato, capace di dare un’identità di gioco ben precisa alle sue squadre, Di Francesco metterà ora a disposizione del Club tutta la professionalità e le sue competenze per contribuire alla crescita del Cagliari. Benvenuto in Sardegna, Mister!“