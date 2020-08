Giudice Sportivo, nessuno squalificato per il Torino

Le decisioni del Giudice Sportivo valide per la 38^ ed ultima giornata di campionato di Serie A 2019/2020: nessuno squalificato tra i granata

Nessuno squalificato, tra le fila del Torino, compare nel referto che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo la 38^ giornata che ha definitivamente mandato in archivio il campionato di Serie A 2019/2020. Al contrario, non è andata altrettanto bene ad altri 10 protagonisti del campionato di calcio incappati in una giornata di squalifica da scontare nella prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo per il 19° turno del girone di ritorno:

Serie A 2019/2020: gli squalificati per la 38^ giornata

Giocatori espulsi

Una giornata a: Amrabat (Verona), Cassata (Genoa), Askildsen (Sampdoria), Romero (Genoa).

Giocatori non espulsi

Una giornata a: De Vrij (Inter), Djimsiti (Atalanta), Kurtic (Parma), Masiello (Genoa), Medel (Bologna), Peluso (Sassuolo)