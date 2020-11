Ecco la Sampdoria: squadra in difficoltà ma occhio a Quagliarella

Dopo la vittoria sulla Virtus Entella che ha permesso ai granata di accedere agli ottavi di Coppa Italia, il Toro affronterà lunedì pomeriggio la Sampdoria

Archiviata la pratica Virtus Entella, il Torino si appresta a preparare la sfida di lunedì pomeriggio, alle 18:30 contro la Sampdoria. Anche la squadra blucerchiata ieri è stata impegnata con la Coppa Italia contro il Genoa. Derby della lanterna finito 1 a 3 per i rossoblù. Entrambe le squadre arrivano da un periodo negativo; la Sampdoria si trova con 1 solo punto raccolto nelle ultime 3 partite di campionato, mentre la squadra di Marco Giampaolo, attualmente è al terz’ultimo posto in classifica con soli 5 punti.

Ranieri e Quagliarella le certezze della Sampdoria

La Sampdoria rispetto all’anno scorso ha mantenuto i suoi due punti cardine ovvero il tecnico Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella. Il primo è arrivato a Genova nell’ottobre del 2019, sostituendo Di Francesco, e riuscendo sempre a condurre la Samp alla salvezza. Il secondo è il simbolo in campo. Fabio Quagliarella, ex che conosce molto bene il Toro. Anche in questa stagione i suoi goal sono una certezza per la squadra genovese. Infatti l’attaccante campano con le sue 4 reti, una su rigore, è il capocannoniere tra i blucerchiati.

Posizione tranquilla in classifica, ma periodo difficile per la squadra di Ranieri

Attualmente la Samp si trova in un’ottima posizione di classifica, ovvero al 10 posto e a 10 punti insieme al Cagliari. Però la squadra di mister Ranieri è in grave difficoltà perché, dopo essere stata eliminata ieri dalla Coppa Italia dai cugini del Genoa, arriva alla sfida contro il Toro dopo due sconfitte in campionato, l’ultimo match perso 1 a 2, rimontata dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il Toro galvanizzato dalla vittoria di ieri contro l’Entella dovrà essere in grado di approfittare di una Sampdoria ferita. Lunedì sera i granata dovranno vincere a tutti i costi per iniziare ad allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.