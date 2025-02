Fermato per un turno l’arbitro di Torino-Genoa per il netto rigore non dato su Sanabria, una giornata anche per Di Paolo, che era al Var

Nel match tra Torino e Genoa, disputato sabato sera, è avvenuto un episodio che ha sollevato numerosi dibattiti: l 93′, con il punteggio sull’1-1, Sanabria stava cercando di coordinarsi per un cross in area di rigore quando è stato trattenuto vistosamente da Sabelli. La trattenuta era evidente, eppure Feliciani, l’arbitro di gara, e il suo assistente al VAR, Di Paolo, hanno deciso di non assegnare il rigore. Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi granata e gli addetti ai lavori, vista la chiarezza dell’episodio.

La rabbia di Cairo e Vagnati

Non sono mancate dichiarazioni al veleno all’interno del mondo Toro, sia il presidente Cairo che il direttore Vagnati si sono espressi in merito all’episodio che ha condizionato la partita. “Rigore netto, una decisione incredibile, ho visto rigori molto meno evidenti dati, veramente male l’arbitro in quel frangente“. Queste le parole del presidente Cairo, che non lasciano spazio a interpretazioni, è sulla stessa idea anche il direttore tecnico, che post partita si è espresso così: “L’episodio sposta tutto, l’arbitro doveva valutarlo in campo. Abbiamo la tecnologia per aiutare ma evidentemente non funziona.”

La squalifica per Feliciani e Di Paolo

Dopo le polemiche e le proteste da parte del Torino, è arrivata la squalifica per Feliciani e Di Paolo. I due, infatti, sono stati fermati per un turno dall’AIA, che ha ritenuto che la loro valutazione dell’episodio fosse troppo permissiva. La decisione è stata presa anche a seguito della verifica dell’errore evidente, che ha penalizzato ingiustamente il Torino nel momento clou della partita. Pertanto, entrambi salteranno il prossimo turno di Serie A, ma restano comunque sotto osservazione per gli sviluppi delle prossime partite.