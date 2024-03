Arrivano brutte notizie da Bergamo: prima di Atalanta-Fiorentina, il Dg della viola Joe Barone ha accusato un malore

Giungono brutte notizie da Bergamo, dove alle 18 si sarebbe dovuta disputare Atalanta-Fiorentina. Il condizionale è d’obbligo, perché la sfida è stata rinviata a data da destinarsi. Nel pomeriggio, infatti, il Dg della viola Joe Barone ha accusato un malore ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, e per questo motivo il club toscano ha richiesto alla Lega di non far disputare la sfida. Diversi giocatori viola erano presenti al momento dell’accaduto, e sono rimasti molto colpiti; proprio per questo non erano neppure partiti in direzione stadio.