Addio lampo tra la Fiorentina e Raffaele Palladino: è ufficiale la separazione consensuale tra il club viola e l’allenatore

La Fiorentina ha ufficializzato la separazione da Raffaele Palladino e dal suo staff con un comunicato: “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff”. Una decisione arrivata completamente a sorpresa.

Le ragioni della rottura non sono state rese pubbliche, ma l’addio lampo lascia perplessi tifosi e osservatori. Ora il club viola dovrà ripartire nuovamente da zero per la guida tecnica, mentre si apre un nuovo capitolo nel tormentato inizio dell’estate gigliata.