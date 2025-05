La Lega Serie A ha reso noto che venerdì 6 giugno dalle ore 18.30 sarà presentato il calendario del campionato 2025/2026

La stagione 2024/2025 è giunta al termine ed è tempo di pensare al futuro. La Lega Serie A ha comunicato che il prossimo venerdì 6 giugno a partire dalle ore 18.30 sarà presentato il calendario del campionato 2025/2026.

L’annuncio ufficiale avverrà durante la seconda edizione del Festival della Serie A che si terrà al Teatro Regio di Parma. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su “Radio Tv Serie A con RDS”.

Presentatori e ospiti

La Lega Serie A ha reso noto che la trasmissione televisiva sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. All’evento parteciperà anche il presidente della Lega del campionato Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, l’Head of Competitions Andrea Butti e l’Amministratore Delegato di Enilive Stefano Ballista.

Alla presentazione del calendario della Serie A 2025/2026 presenzieranno due ex calciatori che conoscono bene il campionato italiano: Christian Vieri e Ciro Ferrara. L’ex attaccante di Atletico Madrid e Inter tra le tante e il difensore del Napoli commenteranno in diretta gli accoppiamenti del calendario.

La stagione 2024/2025

La Serie A 2024/2025 si è conclusa da poco. Il campionato è stato emozionante e teso, con la lotta scudetto che ha decretato un vincitore solo all’ultima giornata. Il tricolore è andato al Napoli di Antonio Conte con l’Inter di Simone Inzaghi che ha terminato la stagione al secondo posto, a meno uno dalla capolista.

La Serie A ha decretato i suoi verdetti. Napoli, Inter, Atalanta e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League. La Roma, quinta, andrà in Europa League (insieme al Bologna che ha vinto la Coppa Italia). La Fiorentina ha ottenuto il pass per i playoff della Conference League. Anche la questione retrocessione ha tenuto banco fino all’ultima giornata. Monza, Venezia ed Empoli hanno salutato la Serie A, retrocedendo in B. Il Torino ha concluso la stagione all’undicesimo posto.